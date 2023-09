LPI-GTH: Hund vereitelt Einbruch

Ilmenau, Ilm-Kreis (ots) - Auf einem Parkplatz in der Langewiesener Straße wurde am Mittwochmorgen zwischen 01:00 Uhr und 09:00 Uhr eine orange-rote Simson S51 gestohlen. Das Fahrzeug war mit einem Gliederschloss an einem Metallständer angeschlossen, welches durch unbekannte/n Täter aufgebrochen wurde. Anschließend entwendeten der oder die Täter das Moped auf unbekannte Weise. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 03677-601124, Bezugsnummer 0253670/2023 ...

