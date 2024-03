Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Erst randaliert und dann Lebensmittel gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Ein 28-jähriger Mann hielt am Montagnachmittag die Polizei auf Trab. Zunächst meldeten Passanten einen Mann vor einem Hotel am Stiftsplatz, der gegen ein Motorrad getreten und ein Straßenschild umgebogen habe, bevor er sich aus dem Staub machte. Noch während die Beamten vor Ort waren und die Sachbeschädigungen aufnahmen, meldete sich ein Supermarktmitarbeiter vom Fackelrondell. Er hielt dort gerade einen Mann fest, der Lebensmittel gestohlen hatte. Da die Beschreibung des Täters auch auf die des Randalierers vom Stiftsplatz passte, begab sich die Streife zum Supermarkt. Der 28-jährige Tatverdächtige verhielt sich gegenüber den Beamten auffällig und versuchte unentwegt, sich selbst zu verletzen. Die eingesetzten Kräfte brachten ihn deshalb in ein Krankenhaus. Der Mann muss sich jetzt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Ladendiebstahls rechtfertigen. |kfa

