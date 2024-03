Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Toyota massiv beschädigt und geflüchtet

Kaiserslautern (ots)

In der Carl-Schurz-Straße wurde ein ordnungsgemäß geparkter Toyota Auris stark beschädigt. Der Verursacher beging Fahrerflucht. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise. Wie die 46-jährige Halterin bei der Polizei zu Protokoll gab, stellte sie ihren Wagen am Sonntagabend, 24. März, gegen 22.30 Uhr, in Höhe der Nummer 68 an die Schützenstraße grenzend ab. Rund 24 Stunden später - am Montagabend gegen 22.20 Uhr - entdeckte die Frau an dem Pkw einen frischen Unfallschaden: Die linke Fahrzeugfront des Toyota wurde inklusive der Stoßstange und Lichteinrichtung durch den Aufprall so stark beschädigt, dass der Wagen nicht mehr fahrbereit war. Die Schadenshöhe wird auf 3.000 Euro geschätzt. Nach ersten Ermittlungen fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Carl-Schurz-Straße aus Richtung Kleestraße kommend in die Schützenstraße und kollidierte mit dem geparkten Toyota. Anschließend entfernte sich der Verantwortliche unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet oder das Verursacherfahrzeug gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |cla

