POL-PPWP: Mit Sprühfarbe Kleinbus beschädigt

Kaiserslautern (ots) - Um Straftaten vorzubeugen und zu bekämpfen, hat die Polizei am vergangenen Freitag, 22. März, eine mehrstündige Kontrolle in der Innenstadt durchgeführt. Von 15 bis 21.30 Uhr waren Einsatzkräfte in der Fußgängerzone, der Altstadt, im Bereich der Mall sowie am Willy-Brandt-Platz unterwegs und nahmen insbesondere die Straßenkriminalität ...

