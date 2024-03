Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei zieht positive Bilanz nach Kontrolle in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots)

Um Straftaten vorzubeugen und zu bekämpfen, hat die Polizei am vergangenen Freitag, 22. März, eine mehrstündige Kontrolle in der Innenstadt durchgeführt. Von 15 bis 21.30 Uhr waren Einsatzkräfte in der Fußgängerzone, der Altstadt, im Bereich der Mall sowie am Willy-Brandt-Platz unterwegs und nahmen insbesondere die Straßenkriminalität ins Visier. Die positive Bilanz am Ende des Tages: Es gab keine besonderen Vorkommnisse und die Fußstreifen wurden sehr gut aufgenommen. Insgesamt konnten rund 70 Personen unter die Lupe genommen und geringe Mengen von Betäubungsmitteln sichergestellt werden. Des Weiteren gab es eine Strafanzeige wegen des unerlaubten Handelns mit Drogen. Insgesamt wurden folgende Maßnahmen und Feststellungen getroffen:

- circa 70 Personenkontrollen mit Überprüfung der Personalien - eine Strafanzeige wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln - drei sonstige Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz - eine Ordnungswidrigkeitsanzeige, wegen des Besitzes eines Einhandmessers. |cla

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell