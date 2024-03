Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Exhibitionist gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Gleich mehrmals ist am vergangenen Samstag ein Exhibitionist in der Karcherstraße aufgefallen. Gegen 13 Uhr verständigte eine Zeugin die Polizei, nachdem sie schon zum zweiten Mal einen Mann gesehen hatte, der absichtlich sein Geschlechtsteil "zur Schau stellte". Dasselbe habe der Unbekannte schon eine Stunde zuvor an der gleichen Stelle getan.

Wohin der Mann danach ging, konnte die Frau nicht sagen. Von dem Exhibitionisten liegt deshalb lediglich folgende Beschreibung vor: Etwa 20 bis 30 Jahre alt, ungefähr 1,70 bis 1,80 Meter groß, kurze helle Haare, bekleidet mit einer Jogginghose und einem schwarzen Pullover. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |cri

