Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zechpreller-Duo wird aggressiv

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Zechbetrugs ist die Polizei am Sonntagnachmittag in die Marktstraße gerufen worden. In einem Café war ein Pärchen aufgefallen, das versuchte, sich vor dem Bezahlen zu drücken.

Der Mann und die Frau hatten zusammen Lebensmittel und Getränke im Wert von etwa 80 Euro konsumiert. Als sie von Mitarbeitern aufgefordert wurden, die Rechnung zu begleichen, wollten sie sich aus dem Staub machen. Ein Angestellter des Cafés konnte das Pärchen aber aufhalten und die Polizei verständigen.

Als die Streife vor Ort eintraf, versuchten die Zechpreller, sich im Toilettenbereich des Lokals zu verstecken, wo sie aber von den Beamten gestellt werden konnten. Eine Überprüfung ihrer Personalien ergab, dass die beiden am gleichen Tag schon in ähnlicher Weise in der Zollamtstraße aufgefallen waren.

Das Duo sollte deshalb in Gewahrsam genommen und für weitere Maßnahmen zur nächsten Dienststelle gebracht werden. Dabei leisteten sowohl der Mann als auch die Frau Widerstand. Unter anderem versetzte der 37-Jährige einem Polizisten eine "Kopfnuss". Der Beamte konnte zum Glück noch teilweise ausweichen und wurde deshalb "nur" leicht verletzt.

Bei der späteren Blutentnahme kam es erneut zu Widerstandshandlungen durch den Mann. Wegen ihres aggressiven Verhaltens wurden schließlich beide in Gewahrsam genommen und zur Verhinderung weiterer Straftaten bis zum nächsten Morgen in einer Zelle untergebracht. Gegen das Duo wird nun wegen Zechbetrugs, Widerstands und Körperverletzung strafrechtlich ermittelt. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell