Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Buxtehuder Schießsportanlage und Festhalle, Einbrecher entwenden vier Pedelec-Fahrräder in Buxtehude

Stade (ots)

1. Einbrecher in Buxtehuder Schießsportanlage und Festhalle

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Buxtehude in der Apensener Straße nach dem Aufhebeln einer Tür in das Innere der dortigen Schießsportanlage eingedrungen und haben diese nach Diebesgut durchsucht. Mit einer geringen Menge Bargeld als Beute konnten der oder die Täter anschließend unerkannt flüchten.

In der Zeit zwischen Samstag, 16:00 h und Sonntag, 20:00 h sind ebenfalls unbekannte Täter in Buxtehude in der Hansestraße an die dortige Festhalle gelangt und haben eine Tür aufgebrochen. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen ein Laptop-Computer entwendet. Auch hier konnten der oder die Einbrecher unerkannt die Flucht antreten.

Der Gesamtschaden an beiden Tatorten wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

2. Einbrecher entwenden vier Pedelec-Fahrräder in Buxtehude

In der Zeit zwischen Donnerstag, 18:00 h und Sonntag, 17:40 h sind unbekannte Täter in Buxtehude in der Carl-Hermann-Richter-Straße an ein dortiges Einfamilienhaus gelangt, haben im hinteren Bereich ein Fenster aufgehebelt und dann anschließend die Innenräume durchsucht.

Mit einem hochwertigen Pedelec der Marke KTM Macina Tour CX 610 als Beute flüchteten der oder die Unbekannten anschließend unbemerkt.

Ebenfalls in Buxtehude gelang es Unbekannten in dem Zeitraum drei weitere E-Bikes/Pedelecs aus Tiefgaragen entwenden.

In der Klosterstraße wurde dabei ein FOCUS Thron2 6.8, in der Weimarer Straße ein BERGAMONT E-Horizon 720 und sowie ein HAIBIKE SDURO Trekking 1.0 erbeutet.

Der angerichtete Schaden dürfte sich in allen vier Fällen zusammen auf fast 10.000 Euro belaufen.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell