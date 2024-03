POL-PPWP: Gegenstände im Wert von 40.000 Euro gestohlen

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Ein Defekt an der Zentralverriegelung ihres Autos ist einer jungen Frau am Wochenende in Enkenbach-Alsenborn zum Verhängnis geworden. Die 21-Jährige parkte ihren Pkw am Samstag, 23. März, gegen 19 Uhr in der Straße "Kinderlehre" in Höhe des Hauses Nummer 14. Als sie am Sonntag, 24. März, gegen 11 Uhr wieder zu ihrem Wagen kam, stellte sie fest, dass unbekannte Täter in der Zwischenzeit den Geldbeutel mitsamt ...

mehr