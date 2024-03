Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto immer abschließen!

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Defekt an der Zentralverriegelung ihres Autos ist einer jungen Frau am Wochenende in Enkenbach-Alsenborn zum Verhängnis geworden. Die 21-Jährige parkte ihren Pkw am Samstag, 23. März, gegen 19 Uhr in der Straße "Kinderlehre" in Höhe des Hauses Nummer 14. Als sie am Sonntag, 24. März, gegen 11 Uhr wieder zu ihrem Wagen kam, stellte sie fest, dass unbekannte Täter in der Zwischenzeit den Geldbeutel mitsamt Bankkarten und Bargeld aus dem Handschuhfach gestohlen haben. Vermutlich war das Fahrzeug offen, da die Verriegelung nicht richtig funktioniert. Aufbruchspuren wurden nicht gefunden. Kurz nach dem Diebstahl entdeckte die Frau beim Onlinebanking Buchungen von ihrem Konto. Sie ließ daraufhin das Konto zwar umgehend sperren, durch den Diebstahl entstand dennoch ein Schaden in Höhe von 154 Euro. Gesucht werden nun Zeugen, die gesehen haben, wer sich an dem Pkw zu schaffen gemacht hat. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |cla

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell