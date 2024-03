Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Versammlungsaufzug durch die Innenstadt verläuft friedlich

Kaiserslautern (ots)

In Kaiserslautern fand am Samstagmittag eine Versammlung statt. Auftakt für die Protestaktion "Ohne Handwerk keine Zukunft" stellte gegen 12 Uhr eine Kundgebung mit mehreren Redebeiträgen auf dem Messeplatz dar. Danach setzte sich ein Tross aus ungefähr 250 Fahrzeugen, darunter LKW, PKW und Traktoren, in Bewegung und führte die Demonstration in Form eines Aufzugs durch die Stadt fort. Entlang der etwa sechs Kilometer langen Strecke kam es im Bereich der Innenstadt zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen, welche aber durch die Polizei auf ein Minimum begrenzt wurden. An der Versammlung nahmen auch Teilnehmer aus Rockenhausen teil, die mit zirka 30 Traktoren und anderen Fahrzeugen um 09:30 Uhr aufbrachen und über die Landstraße 401 über Langmeil und Mehlingen nach Kaiserslautern fuhren. Die Polizei begleitete den Aufzug. Die gesamte Versammlung verlief ruhig und friedlich. Durch die Polizei konnten neben kleineren Verkehrsbehinderungen keine besonderen Vorkommnisse gemeldet werden. |kfa

