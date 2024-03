Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Streit endet im Polizeigewahrsam

Kaiserslautern (ots)

Zwei junge Männer gerieten am Freitagabend in einen lautstarken Streit, welcher letztendlich in der Gewahrsamszelle endete. Während einer Streifenfahrt konnten der 27-Jährige und 25-Jährige im Bereich der Fußgängerzone schreiend und sich schubsend festgestellt werden. Für die Streithähne sei das nach eigenen Angaben eine normale Umgangsform. Den erteilten Platzverweisen kamen sie jedoch trotz mehrfacher Aufforderung durch die Polizeibeamten nicht nach, weshalb beide schließlich über Nacht in Gewahrsam genommen wurden.

