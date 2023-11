Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Hehlen: Mindestens fünf Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen

Bodenwerder-Polle (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (09.11.2023 auf 10.11.2023) kam es in Hehlen im Bereich Schäferbrink/Georg-Sander-Ring zu mindestens fünf Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen. Die Fahrzeuge befanden sich sowohl im öffentlichen Verkehrsraum sowie auf angrenzenden Grundstücken. In allen Fällen wurden die Fahrzeugreifen zerstochen.

Die Polizeistation Bodenwerder bittet Personen die Hinweise zur Tat geben können, sich telefonisch unter der Rufnummer 05533-408310 zu melden.

Die Hinweise können sich auch aus den Auswertungen von Überwachungskameras ergeben, die von Grundstückeigentümern zur Beobachtung ihrer Grundstücke eingesetzt werden.

Sofern weitere Personen ebenfalls Beschädigungen an ihren Fahrzeugen feststellen, bittet die Polizei Bodenwerder, dies bei der örtlichen Polizei zur Anzeige zu bringen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell