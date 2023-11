Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Sachbeschädigung durch Graffiti - Zeugen gesucht

Bad Pyrmont (ots)

Am Donnerstag (09.11.2023), kam es gegen 22:45 Uhr am Brunnenplatz in Bad Pyrmont zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Eine Zeugin beobachtete, wie eine Person ein Rolltor an der Wandelhalle mit rotem Graffiti besprühte. Auch eine Schaufensterscheibe eines Kiosks und Teile der Außenfassade der Wandelhalle waren betroffen.

Bei Eintreffen der Beamten des Polizeikommissariats Bad Pyrmont, flüchtete die Person fußläufig. Ein Polizist konnte den mutmaßlichen Täter nach kurzzeitiger Verfolgung einholen und vorläufig festnehmen. Anschließend konnten die Personalien des Mannes festgestellt werden. Bei diesem handelte es sich um einen 28-Jährigen aus Darmstadt. Die bei dem Mann aufgefundenen Sprühdosen, wurden sichergestellt.

Nach der vorläufigen Festnahme des mutmaßlichen Täters, fanden die Polizisten im nahen Umfeld des Tatortes weitere rote Graffiti, welche an der Außenfassade eines Restaurants zu sehen waren. Dieses befindet sich zwischen der Hauptallee und der Kirchstraße. Ein weiteres Graffiti befand sich in einer Gasse im Bereich der Kirchstraße. Ob die Graffitis alle von dem 28-Jährigen stammen, ist zurzeit Gegenstand der Ermittlungen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Im Anschluss wurde der Beschuldigte aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 4.000EUR geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Pyrmont unter der Telefonnummer 05281/ 9899-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell