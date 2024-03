POL-KN: (VS-Schwenningen) Bei Ausweichmanöver gegen geparktes Auto geprallt (09.03.2024)

Villingen-Schwenningen (ots) - Unbekannte sind am Samstag im Zeitraum zwischen 19.30 Uhr und 22.30 Uhr in ein Haus in der Straße "Kornblumenweg" eingebrochen. Während der Abwesenheit der Bewohner hebelten sie eine Terrassentür auf und gelangten so in das Gebäude. Sie durchsuchten und durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten, wobei ihnen Wertsachen und persönliche Gegenstände in die Hände fielen. Den Schaden ...

