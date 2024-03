POL-PPWP: Heckscheibe eingeschlagen

Kaiserslautern (ots) - In Kaiserslautern fand am Samstagmittag eine Versammlung statt. Auftakt für die Protestaktion "Ohne Handwerk keine Zukunft" stellte gegen 12 Uhr eine Kundgebung mit mehreren Redebeiträgen auf dem Messeplatz dar. Danach setzte sich ein Tross aus ungefähr 250 Fahrzeugen, darunter LKW, PKW und Traktoren, in Bewegung und führte die Demonstration in Form eines Aufzugs durch die Stadt fort. Entlang ...

