POL-HL: OH-Lensahn / Unbekannte stehlen Werbeschild des TSV Lensahn

Am vergangenen Wochenende (04./05.08.) haben bislang unbekannte Täter eine Tafel des TSV Lensahn mit der Aufschrift "Gegen Rassismus & Gewalt" demontiert und entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

Auf dem Gelände des Sportplatzes in der Jahnstraße hatte der TSV Lensahn eine etwa 150 x 100 Zentimeter große Tafel angebracht, die neben dem Logo des TSV Lensahn mit der bunten Aufschrift "Gegen Rassismus & Gewalt" versehen war. Am Samstagmittag wurde bei der Polizei bekannt, dass das Schild gestohlen wurde.

Die Polizei in Lensahn hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen. Da das Abmontieren einige Zeit in Anspruch genommen haben dürfte und der Platz insbesondere in den Abendstunden durch Jugendliche und junge Erwachsene besucht wird, erhoffen sich die Ermittler, dass Zeugen das Geschehen beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 04363-7939830 oder per E-Mail an Lensahn.PSt@polizei.landsh.de erbeten.

Hinweise auf eine politisch motivierte Tat liegen bisherigen Erkenntnissen zufolge nicht vor. Der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt.

Foto: Polizei freigegeben

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell