POL-HI: Geschwindigkeitsmessungen im Stadtgebiet

Hildesheim (bli) - Das sonnige Wetter am langen Wochenende lud offensichtlich auch mehrere Kfz-Führende ein, ihre Kraftfahrzeuge mit Geschwindigkeiten weit jenseits der zulässigen Höchstgeschwindigkeit zu führen. So ergab eine Messung am Vormittag des 01.05.2023 in Hildesheim, Am Kreuzfeld, innerhalb von 80 Minuten 20 deutliche Geschwindigkeitsüberschreitungen. Traurige Spitzenreiterin war eine 23-jährige aus Hildesheim mit einer vorwerfbaren Geschwindigkeit von 81 km/h bei erlaubten 50 km/h. Die 23-jährige erwartet nun neben einer Geldbuße und Punkten im Fahreignungsregister mindestens ein einmonatiges Fahrverbot.

Am späten Nachmittag des 01.05.2023 wurden zehn Verkehrsteilnehmer auf der Steuerwalder Straße festgestellt, die in Höhe der Berufsbildenden Schulen die Geschwindigkeit stadteinwärts zum Teil deutlich überschritten. Ein 30-jähriger aus Hildesheim wurde mit vorwerfbaren 123 km/h festgestellt. Er überschritt die dort zulässige Geschwindigkeit somit um enorme 73km/h. Neben einem Bußgeld in Höhe von 800 Euro, 2 Punkten im Fahreignungsregister erwarten den 30-jährigen nun drei Monate Fahrverbot. Ein 20-jähriger aus Hildesheim, der 36 km/h zu schnell fuhr, war gar nicht erst im Besitz einer Fahrerlaubnis und durfte im Anschluss an die Kontrolle die Fahrt entsprechend nicht fortsetzen. Die Polizeiinspektion Hildesheim wird auch in Zukunft Geschwindigkeitsmessungen durchführen, um die Anzahl von Verkehrsunfällen mit schwerwiegenden Folgen weiter zu reduzieren.

