LPI-GTH: Polizeieinsatz auf Suchtstation

Arnstadt (ots) - Am Freitagabend gegen 18:10 Uhr beschädigte ein 37-Jähriger gewaltsam den Pkw Opel seiner Ex-Lebensgefährtin. Die 37-Jährige Fahrzeughalterin hatte ihren Pkw in der Käfernburger Straße in Arnstadt geparkt. Ihr Ex-Lebensgefährte zerstach drei Reifen des Fahrzeuges, zerkratzte einen Stoßfänger und beschädigte die Halterung des Endschalldämpfers. Danach entfernte sich der Mann in unbekannte Richtung. Samstagmorgen kehrte der Mann ein zweites Mal zum ...

