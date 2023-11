Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung an Pkw

Arnstadt (ots)

Am Freitagabend gegen 18:10 Uhr beschädigte ein 37-Jähriger gewaltsam den Pkw Opel seiner Ex-Lebensgefährtin. Die 37-Jährige Fahrzeughalterin hatte ihren Pkw in der Käfernburger Straße in Arnstadt geparkt. Ihr Ex-Lebensgefährte zerstach drei Reifen des Fahrzeuges, zerkratzte einen Stoßfänger und beschädigte die Halterung des Endschalldämpfers. Danach entfernte sich der Mann in unbekannte Richtung. Samstagmorgen kehrte der Mann ein zweites Mal zum Fahrzeug zurück und entwendete dieses Mal die hintere Kennzeichentafel des Pkw Opel, wobei er durch einen Zeugen beobachtet wurde. Gegen den 37-Jährigen wird nun wegen Sachbeschädigung und Diebstahl ermittelt. (dl)

