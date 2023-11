Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Aufmerksamer Verkehrsteilnehmer

Gehren (Ilmkreis) (ots)

Am Freitag, den 10.11.2023 wählte ein aufmerksamer Pkw-Fahrer den Polizeinotruf, weil das vor ihm fahrende Fahrzeug in Schlängellinien die B88n entlang fuhr. Der Anrufer verblieb in der Telefonleitung und lotste die alarmierten Polizeibeamten zum Einsatzort. Hier stellten die Beamten einen 37-jährigen Fahrzeugführer mit 1,97 Promille Atemalkohol fest. Die Weiterfahrt wurde unmittelbar unterbunden und im Anschluss eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Den Führerschein des männlichen Fahrzeugführers beschlagnahmten die Polizeibeamten vor Ort und fertigten in der weiteren Folge eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

