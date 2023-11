LPI-GTH: Trunkenheitsfahrt

Ohrdruf (ots) - Am Freitag gegen 21:00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife in Ohrdruf, Hauptstraße einen VW Fahrer. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde beim 29jährigen Polo-Fahrer Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,37 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. (as) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst Gotha Telefon: 03621/781124 E-Mail: ...

