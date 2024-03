Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: BMW gerammt und geflüchtet

Kaiserslautern (ots)

Mit ihrem BMW parkte eine 34-Jährige von Sonntag, 24. März, 21 Uhr, bis Montag, 25. März, 14 Uhr, in der Richard-Wagner-Straße. Als die Frau zu ihrem Wagen zurückkam, fand sie dieses an der Fahrertür beschädigt vor. Der Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Nach ersten Ermittlungen dürfte es sich um einen LKW handeln, der das ordnungsgemäß abgestellte Auto gerammt hat und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Wer hat im genannten Zeitraum die Unfallflucht in Höhe der Hausnummer 24 beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |cla

