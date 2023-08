Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Buspassagierin nach Vollbremsung leicht verletzt - Radfahrerin flüchtet - Zeugensuche

Mönchengladbach (ots)

Auf der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/ Stresemannstraße konnte am Dienstag, 8. August, gegen 15.20 Uhr ein 36-jähriger Busfahrer nur knapp einen Zusammenstoß mit einer Fahrradfahrerin verhindern, die vermutlich über eine rot zeigende Ampel fuhr.

Der Busfahrer befuhr die Kreuzung bei Grünlicht in Richtung Dahlener Straße als plötzlich eine Fahrradfahrerin von links aus der Friedrich-Ebert-Straße in den Kreuzungsbereich einfuhr. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Busfahrer stark. Aufgrund der Vollbremsung kam eine 19-jährige Passagierin zu Fall und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagenteam brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Radfahrerin setzte ihren Weg in Richtung Rheydter Straße fort. Sie kann wie folgt beschrieben werden: Zwischen 40 und 50 Jahre alt, kurze weiß-graue Haare. Sie trug eine braune Jacke und war mit einem roten Fahrrad unterwegs.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu der flüchtigen Fahrradfahrerin geben können, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell