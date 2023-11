POL-HRO: Rostocker Polizei stoppt Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Rostock (ots) - Ein Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw im Rostocker Stadtteil Dierkow hat am gestrigen Donnerstagnachmittag zu Behinderungen im Berufsverkehr geführt. Der Unfall ereignete sich gegen 17:00 Uhr an der Einmündung Dierkower Damm / Bei der Knochenmühle. Nach bisherigen Erkenntnissen stieß der Pkw während des Abbiegens mit einer in gleicher Richtung fahrenden Straßenbahn zusammen. ...

mehr