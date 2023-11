Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Pkw kollidiert mit Straßenbahn

Rostock (ots)

Ein Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw im Rostocker Stadtteil Dierkow hat am gestrigen Donnerstagnachmittag zu Behinderungen im Berufsverkehr geführt.

Der Unfall ereignete sich gegen 17:00 Uhr an der Einmündung Dierkower Damm / Bei der Knochenmühle. Nach bisherigen Erkenntnissen stieß der Pkw während des Abbiegens mit einer in gleicher Richtung fahrenden Straßenbahn zusammen. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang sowie zur Unfallursache dauern an.

