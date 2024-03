Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Jugendliche attackieren Security - Quartett gesucht

Kaiserslautern (ots)

Ein Security-Mitarbeiter eines Einkaufszentrums in der Innenstadt ist am späten Montagnachmittag, 25. März, von Jugendlichen attackiert und verletzt worden. Nach den derzeitigen Erkenntnissen hatte der Mann gegen 17.25 Uhr, im Treppenhaus des Gebäudes vier Jugendliche beim Drogenkonsum erwischt. Als der Mitarbeiter daraufhin einen Kollegen zur Unterstützung rief, sei einer der Jugendlichen auf ihn zu gekommen und habe ihn die Treppe hinunter gestoßen. Während der 57-Jährige am Boden lag, habe ihn die vierköpfige Gruppe geschlagen und getreten. Der Mann erlitt Prellungen und Abschürfungen. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Von dem Quartett ist bislang nur bekannt, dass es sich aus drei männlichen und einer weiblichen Person zusammensetzte. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Körperverletzung und fragt: Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Angaben zu dem Quartett machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |cla

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell