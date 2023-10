Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Raub zum Nachteil eines Zwölfjährigen +++ Jugendlicher Tatverdächtiger festgenommen

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 30. September 2023, gegen 16:30 Uhr, ist ein zwölfjähriger Bremer in Delmenhorst Opfer eines Raubes geworden. Eine aufmerksame Zeugin verhalf dem jungen Opfer zur Flucht. Ein weiterer Zeuge ermöglichte die Festnahme eines Tatverdächtigen.

Der Zwölfjährige hatte in einem sozialen Netzwerk nach Schuhen gesucht und sich mit einem angeblichen Schuhverkäufer am Bahnhof in Heidkrug verabredet. Als er am Bahnhof eintraf, wartete bereits ein junger Mann auf ihn. Schuhe zum Verkaufen hatte dieser aber nicht dabei. Vielmehr forderte der junge Mann ihn auf, den vereinbarten Kaufpreis ohne Gegenleistung auszuhändigen. Dieser Forderung verlieh er Nachdruck, indem sich mit einem Schlagstock bedrohlich vor dem Zwölfjährigen aufbaute. Eine 38-jährige Anwohnerin wurde durch Geschrei auf die Tat aufmerksam. Sie reagierte vorbildlich. Das junge Opfer konnte sich auf ihrem Grundstück in Sicherheit bringen. Der Tatverdächtige floh vom Tatort.

Im Rahmen der Fahndung traf die Besatzung eines Streifenwagens gegen 16:50 Uhr auf eine Person, die der Beschreibung des jungen Opfers und der Zeugin entsprach. Der Tatverdächtige flüchtete in den Großen Tannenweg und wurde hier zunächst aus den Augen verloren. Ein weiterer Zeuge verständigte ungefähr eine Stunde später die Polizei, weil er den zuvor entkommenen Tatverdächtigen erneut in der Nähe des Heidkruger Bahnhofs sah. Als der junge Mann die eintreffenden Polizeibeamten erkannte und flüchten wollte, wurde er vom 32-jährigen Zeugen aus Delmenhorst festgehalten. Der 15-jährige Tatverdächtige aus Bremen konnte so festgenommen werden.

Gegen den jungen Mann leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Raubes ein. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung und der zweifelsfreien Identifizierung konnten ihn seine Erziehungsberechtigten von der Dienststelle abholen.

