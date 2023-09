Polizei Bonn

POL-BN: Einbruch in Bornheimer Schwimmbad - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

In dem Zeitraum zwischen dem 10.09.2023, gegen 20:00 Uhr, und dem 11.09.2023, gegen 06:00 Uhr, brachen Unbekannte in das Hallen- und Freizeitbad auf der Rilkestraße in Bornheim ein.

Nach der Spurenlage hatten sie sich durch das gewaltsame aufhebeln einer Türe Zugang in das Schwimmbad verschafft. Durch das gewaltsame Öffnen weiterer Türen gelangten die Einbrecher schließlich auch in den Bürobereich, in dem sie einen Tresorbereich mit eine Flex gewaltsam öffneten - in der Folge machten sie sich noch an weiteren Tresorbereichen zu schaffen. Nach den bisherigen Feststellungen entwendeten die Täter Bargeld in noch nicht abschließend festgestelltem Umfang und entfernten sich mit ihrer Beute schließlich unerkannt.

Das zuständige KK 13 hat die weitergehenden Maßnahmen zu dem Fall übernommen. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Geschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell