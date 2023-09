Polizei Bonn

POL-BN: Nach versuchtem Geschäftseinbruch in der Nordstadt: Vier Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Bonn (ots)

Am Samstagnachmittag (09.09.2023) haben ein Mann (33) und zwei Frauen (22, 28) versucht, in ein Geschäft an der Bornheimer Straße einzubrechen. Nachdem sie auf frischer Tat überrascht worden waren, flüchteten sie mit einem Pkw vom Tatort. Hierbei kam es zu zwei Verkehrsunfällen.

Zur Tatzeit gegen 16:30 Uhr waren zwei Zeuginnen auf den Einbruchsversuch im Hausflur eines Mehrfamilienhauses aufmerksam geworden, wo die drei Tatverdächtigen versucht hatten, durch das Aufhebeln einer Tür in die Geschäftsräume zu gelangen. Das Trio stieg daraufhin in einen auf der Bornheimer Straße wartenden und mit einem 58-Jährigen besetzten Peugeot, der unmittelbar in Richtung Hochstadenring davonfuhr. Nachdem die Polizei verständigt worden war, erkannte eine Streifenwagenbesatzung das flüchtende Fahrzeug und nahm die Verfolgung auf. Bei der Fahrt durch die Nordstadt fuhr der Peugeot im Rosental über den Gehweg und kollidierte mit mehreren Mülltonnen. In der Rheingasse blieb das Fluchtfahrzeug, an dem gestohlene Kennzeichen montiert waren, schließlich nach einem Zusammenstoß mit einem geparkten Pkw, einem Fahrradständer und einem Verkehrszeichen stehen. Drei der Tatverdächtigen konnten unmittelbar am Fahrzeug gestellt werden, der 33-Jährige wurde nach kurzer Flucht, bei der er ohne Fremdeinwirkung gestürzt war, fixiert. Bei dem Sturz zog er sich eine Beinverletzung zu, weshalb er unmittelbar zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Die übrigen Tatverdächtigen wurden ins Polizeipräsidium gebracht, nach ersten Ermittlungen aber wieder entlassen. Neben einer Anzeige wegen des Einbruchsversuchs wurden auch Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Verbotenem Kraftfahrzeugrennen, Verkehrsunfallflucht, Urkundenfälschung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verdacht des Kfz-Diebstahls eingeleitet. Diese dauern derzeit noch an.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell