Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schmierfinken unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Ein Haus in der Humboldtstraße scheint im Fokus von Schmierfinken zu stehen. In den ersten drei Monaten dieses Jahres wurde das Gebäude schon mehrfach mit Graffiti besprüht. Der Haus-Eigentümer meldete sich nun bei der Polizei und erstattete Anzeige wegen Sachbeschädigung. Nach seinen Angaben hinterließen unbekannte Täter seit Jahresbeginn schon mehrmals ihre Schriftzüge (sogenannte Tags) auf den Wänden, Eingangsbereichen und Fensterläden seines Anwesens. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im vierstelligen Bereich. Von den Schmierfinken fehlt bislang jede Spur. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wem ist von Januar bis März in der Humboldtstraße etwas Verdächtiges aufgefallen? Wer kann Angaben zu möglichen Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |cla

