Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nach Einkauf Schaden am Wagen

Bild-Infos

Download

Kaiserslautern (ots)

Auf dem Parkplatz eines Gartenmarktes in der Merkurstraße ereignete sich am Dienstag, 26. März, eine Unfallflucht. Im Zeitraum zwischen 11.50 und 12.25 Uhr parkte ein 37-Jähriger seinen Hyundai i20 ordnungsgemäß vor dem Fachmarkt. Als er nach seinem Einkauf zu dem Auto zurückkam, stellte er hinten links sowie an der Felge eine Beschädigung fest. Die Schadenshöhe wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Vom Verursacher war weit und breit nichts mehr zu sehen - er hatte sich aus dem Staub gemacht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die etwas beobachtet haben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |cla

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell