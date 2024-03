POL-PDPS: Navigationsgerät aus Pkw gestohlen

Zweibrücken (ots) - Die Geschädigte befuhr am 25.03.2024 gegen 10:40 Uhr mit ihrem weißem Peugeot Rifter die L465 aus Mörsbach kommend in Fahrtrichtung Zweibrücken. Ein PKW-Fahrer der in entgegengesetzter Richtung fuhr, kam in Höhe des Biogas-Kraftwerks in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn. Die Geschädigte konnte eine Kollision verhindern, kam jedoch von der Fahrbahn ab. Die Geschädigte erlitt einen Schock ...

mehr