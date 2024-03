Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht auf der L465

Zweibrücken (ots)

Die Geschädigte befuhr am 25.03.2024 gegen 10:40 Uhr mit ihrem weißem Peugeot Rifter die L465 aus Mörsbach kommend in Fahrtrichtung Zweibrücken. Ein PKW-Fahrer der in entgegengesetzter Richtung fuhr, kam in Höhe des Biogas-Kraftwerks in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn. Die Geschädigte konnte eine Kollision verhindern, kam jedoch von der Fahrbahn ab. Die Geschädigte erlitt einen Schock und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Ein Sachschaden an dem PKW der Geschädigten ist nicht entstanden. Täterhinweise liegen aktuell keine vor.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Unfalls. |pizw

