Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Konfrontation zwischen Radfahrern ++ Kollision zwischen Sattelzug und Pkw ++ Auseinandersetzung in Unterkunft - Sicherheitsdienst greift ein ++ ... die Polizei kontrolliert

Lüneburg (ots)

Presse - 09.04.2024 ++

Lüneburg

Lüneburg - Auseinandersetzung in Unterkunft - Sicherheitsdienst greift ein

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 24 und 42 Jahren alten Männern kam es in den Abendstunden des 08.04.24 in einer Unterkunft Bei der Keulahütte. Dabei versuchte der 24-Jährigen gegen 19:00 Uhr den Kontrahenten mit einem Stein zu schlagen. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes trennte die Streithähne, konnte jedoch nicht verhindern, dass es eine viertel Stunde später zu einer erneuten körperlichen Auseinandersetzung kam. Zusammen mit einem 35-Jährigen griff der 24-Jährige jetzt erneut den 42-Jährigen an und sprühte mit Pfefferspray. Parallel versuchte der 35-Jährige mit einem Cuttermesser einen 21 Jahre alten Begleiter des 42-Jährigen zu verletzen. Der Sicherheitsdienst griff erneute ein. Die Polizei ermittelt u.a. wegen versuchter Körperverletzung.

Lüneburg - "Wahnvorstellungen" - mit Messer gedroht - Mann eingewiesen

Nach einer Bedrohung mit einem Messer musste die Polizei einen 58 Jahre alten Lüneburger in den Mittagsstunden des 08.04.24 in die Psychiatrische Klinik einweisen lassen. Der Mann, der bereits in der Vergangenheit polizeilich in Erscheinung getreten war, hatte unter Wahnvorstellungen in einem Mehrfamilienhaus mit einem Messer herumgefuchtelt und Bewohner bedroht. Die Polizei ermittelt.

Lüneburg - Konfrontation zwischen Radfahrern - ausgebremst - Radfahrerin stürzt - Verursacher haut ab

Leichte Verletzungen erlitt eine 39 Jahre alte Radfahrerin in den Nachmittagsstunden des 08.04.24 Bei Mönchsgarten. Ein unbekannter Radfahrer war gegen 17:40 Uhr hinter der Radfahrerin unterwegs und forderte sie mehrfach dazu auf, schneller zu fahren. Hierbei kam es zu einer verbalen Streitigkeit. Der Radfahrer überholte und bremste die 39-Jährige aus, so dass diese auffährt und von ihrem Fahrrad stürzte. Der Verursacher, gegen den wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt wird, fuhr weiter. Die Frau musste leicht verletzt das Städtische Klinikum aufsuchen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - ... die Polizei kontrolliert ... das Durchfahrtsverbot

Das Durchfahrtsverbot in der Salzstraße kontrollierte die Polizei in den Mittagsstunden des 09.04.24. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt 40 Verstöße sowie zwei weitere Handyverstöße. Weitere Kontrollen folgen ...

Lüchow-Dannenberg

Luckau - seitliche Berührung mit Gegenverkehr - Zeugen gesucht

Nach einer seitlichen Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw VW Passat in den Morgenstunden des 08.04.24 auf der Landesstraße 261 sucht die Polizei einen Transporter als Verursacher und mögliche Unfallzeugen. Gegen 07:50 Uhr war es zu der Kollision mit einem Sachschaden von gut 8.000 Euro gekommen. Der Transporterfahrer fuhr weiter. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Hinweise nimmt die Polizei Clenze, Tel. 05844-97640-0, entgegen.

Uelzen

Suhlendorf - Kollision zwischen Sattelzug und Pkw - leicht verletzt - 13.000 Euro Sachschaden

Zu einer Kollision zwischen einem Sattelzug MAN und einem Pkw VW Caddy kam es in den Morgenstunden des 09.04.24 auf der Bundesstraße 71 - Kreuzungsbereich Landesstraße 265. Der 45 Jahre alter Führer des Sattelschleppers wollte gegen 06:30 Uhr nach links von der Bundesstraße auf die Landesstraße einbiegen und schätzte dabei die Geschwindigkeit des auf der Bundesstraße entgegenkommenden VW falsch ein. Es kam zur Kollision. Der Fahrer des Caddy erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich ins Klinikum nach Uelzen gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 13.000 Euro.

Uelzen - Container von Baufirmen aufgebrochen - Arbeitswerkzeuge gestohlen

Mehrere Firmencontainer brachen Unbekannte in der Nacht zum 09.04.24 auf einer Baustelle Schwarzer Berg auf. Aus den Containern konnten die Täter diverses Arbeitswerkzeug, u.a. Fräsmaschine, im Wert von mehr als 4.000 Euro erbeuten und abtransportieren. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - "Häusliche Gewalt" - Lebensgefährtin/Freundin angegriffen und schwer verletzt - Mann flüchtet - Polizei ermittelt wegen Gefährlicher Körperverletzung

Wegen Gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen flüchtigen 31-Jährigen nach einer "Häuslichen Gewalt". Der Mann hatte in der Nacht zum 08.04.24 im Rahmen einer Auseinandersetzung seine Freundin/Lebensgefährtin in deren Wohnung im Uelzener Stadtgebiet u.a. massiv geschlagen und diese schwer verletzt. Der Mann ergriff die Flucht. Die Polizei leitete entsprechende Maßnahmen ein und ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell