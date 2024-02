Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Ermittlungen wegen Unfallflucht: Polizei sucht VW Golf; Unbekannte brachen Verkaufsstand auf und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Ermittlungen wegen Unfallflucht: Polizei sucht VW Golf - Hanau

(fg) Nach einer Unfallflucht, die sich am Freitagabend in der Frankfurter Landstraße an der Einmündung der Landgrafenstraße ereignete, sucht die Polizei den Unfallverursacher. Nach einer Zeugenaussage sei ein mit einer Person besetzter grauer beziehungsweise silberner VW Golf gegen 21 Uhr die Frankfurter Landstraße entlanggefahren. Offensichtlich übersah der Lenker eine dortige Verkehrsinsel und fuhr frontal gegen das darauf befindliche Verkehrsschild. Im Anschluss flüchtete der Verursacher vom Unfallort, ohne sich um den Schaden von rund 250 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Wache der Polizei "Am Freiheitsplatz" unter der Rufnummer 06181 100-120.

2. Kriminalpolizei sucht Zeugen: Hakenkreuz auf Stromkasten - Schlüchtern

(fg) Unbekannte haben einen öffentlichen Stromkasten im Bereich der Straßen "Auf der Röthe" / Acisweg mit einem etwa dreißig Zentimeter großen Hakenkreuz besprüht. Zeugen hatten die Schmiererei in schwarzer Farbe am Sonntagmorgen, gegen 9.30 Uhr, gemeldet. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

3. Unbekannte brachen Verkaufsstand auf - Schlüchtern

(jm) Einbrecher machten sich zwischen Samstag und Sonntag an einem Verkaufsstand in einem Hof im Höbäckerweg zu schaffen. In der Zeit zwischen 16 und 14 Uhr brachen die Täter die Eingangstür auf und verließen nach derzeitigen Erkenntnissen ohne Beute den Verkaufsladen. Die Polizei schätzt den Schaden auf 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Schlüchtern unter der Rufnummer 06661 9610-0 entgegen.

4. Wer sah den weißen BMW auf der Landstraße? - Birstein/Untersotzbach

(cb) Verkehrsteilnehmern, die am Sonntagabend (11. Februar 2024), gegen 19 Uhr, auf der Landstraße 3196 zwischen Birstein und Bad Soden-Salmünster unterwegs waren, könnte ein weißer BMW durch seine Fahrweise aufgefallen sein. Der 26-jährige Fahrer soll mit seinem Auto auf dieser Strecke mehrfach auf die Gegenfahrspur gekommen sein. Der BMW mit GN-Kennzeichen soll trotz Gegenverkehr unbeirrt in der Mitte der Fahrspuren weitergefahren sein. Um einen Zusammenstoß mit diesem zu verhindern, hätten die entgegenkommenden Fahrer ihr jeweiliges Gefährt soweit wie möglich nach rechts lenken müssen. In Birstein, auf der Büdinger Straße, soll der Schlüchterner abermals in der Mitte der beiden Fahrspuren gelangt sein. Ein entgegenkommendes Fahrzeug musste daraufhin stark abbremsen und um den weißen BMW, welcher ebenfalls stark abgebremst hatte, aber mittig auf der Straße stehen geblieben war, herumfahren. Die Polizei konnte den Fahrzeugführer des BMW in Bad Soden-Salmünster stoppen. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Daraufhin wurde der Mann für eine Blutentnahme mit zur Dienststelle genommen. Auf den 26-jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses von berauschenden Mitteln zu. Zeugen der geschilderten Vorfälle werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Orb unter der Rufnummer 06052 9148-0 zu melden.

