POL-OF: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang auf der B 45

Gemarkung Rodgau Dudenhofen (ots)

Ein folgenschwerer Unfall ereignete sich am Samstagabend gegen 23.30 Uhr auf der B 45 an der Anschlussstelle Dudenhofen in Fahrtrichtung Dieburg. Nach Zeugenaussagen soll eine 22-Jährige mit ihrem weißen Mercedes Benz auf einen vor ihr fahrenden roten Mercedes aufgefahren sein. Durch den Aufprall gerieten beide Fahrzeuge ins Schleudern und prallten gegen die Leitplanke. Nachdem beide Fahrzeuge zum Stillstand gekommen waren, begann der rote Mercedes zu brennen. Beherzte Ersthelfer konnten den 67-jährigen Beifahrer noch aus dem brennenden Fahrzeug retten, er verstarb jedoch kurze Zeit später an der Unfallstelle. Die 64-jährige Fahrerin wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des auffahrenden Fahrzeugs wurde ebenso wie ihre gleichaltrige Beifahrerin schwer verletzt. Der Gesamtsachschaden wird auf 60.000 Euro geschätzt. Die B 45 war für die Dauer der Maßnahmen bis 06 Uhr voll gesperrt. Zur Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs und der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Langenselbold unter der Rufnummer 06183/9115520 zu melden.

