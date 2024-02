Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Samstag, 17.02.2024

Kreis Offenbach (ots)

1. Zeugensuche nach Bremsmanöver und Drohungen im Straßenverkehr - Mühlheim / Lämmerspiel

Auf der K 191, von der Abfahrt B 448 kommend, wurde am Freitagnachmittag eine 30-jährige Mühlheimerin gegen 14.30 Uhr auf einen silbernen Mercedes aufmerksam, der sie kurz nach dem Ortseingangsschild in Mühlheim-Lämmerspiel überholte. Aus unbekanntem Grund soll der Mercedes mehrfach bis zum Stillstand gebremst haben, so dass die 30-Jährige ebenfalls im Bereich der Benzstraße anhalten musste. Eine 39-jährige Zeugin sowie ein 32-jährige Begleiter der Fahrerin wurden wohl daraufhin von dem Fahrer des Mercedes, welcher zwischenzeitlich ausgestiegen war, mit einer Axt bedroht. Durch Streifen der Polizeistation Mühlheim konnte der 71-jährige Offenbacher kurz darauf festgenommen werden. Ihn erwarten mehrere Strafanzeigen sowie eine Überprüfung der Fahrtauglichkeit. Die Polizei in Mühlheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen der Taten sowie weitere Fahrzeugführer, welche von dem Bremsmanöver betroffen waren, sich unter der 06108 - 60000 zu melden.

2. Wohnungseinbruch verhindert - Neu-Isenburg

Die Abwesenheit der Anwohner nutzen zwei Diebe im Fliederweg am Freitagabend, als sie, gegen 21.17 Uhr, ein kniehoches Tor zum Garten eines Einfamilienhauses überstiegen. Mit einem Hebelwerkzeug machten die Einbrecher sich an der Terrassentür zu schaffen. Eine aufmerksame Zeugin hörte die Knackgeräusche und sprach das Duo an, woraufhin sie unerkannt in den Fliederweg flüchteten. Die Kriminalpolizei Offenbach bittet weitere Zeugen sich unter der 069 - 8098 1234 zu melden.

3. Alarmanlage verscheucht Einbrecher - Rödermark / Urberach

Die hauseigene Alarmanlage mit Videoüberwachung hat in der Erich-Kästner-Straße wohl einen Einbrecher am Freitagabend, gegen 19:34 Uhr, auf frischer Tat ertappt. Der Täter war über den Balkon des Einfamilienhauses geklettert und hatte dort die dreifach verglaste Balkontür eingeschlagen. Beim Durchsuchen der Räume wurde er von einer Überwachungskamera gefilmt und ein Alarm wurde aktiviert. Als der Langfinger dessen gewahr wurde, flüchtete er über eine Leiter des Hauses und den Garten. Zur möglichen Beute kann noch nichts gesagt werden. Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei in Offenbach übernommen. Hinweise werden unter der 069 - 8098 1234 entgegengenommen.

Offenbach am Main, 17.02.2024, PHK Scheerbaum, PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell