Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: "Steinheimer Tor" durch blauen Audi beschädigt

Seligenstadt (ots)

(cb) Die Polizei in Seligenstadt sucht nach dem unbekannten Fahrer eines blauen Audi, welcher mit seinem Fahrzeug am Donnerstagnachmittag durch das "Steinheimer Tor" fuhr und dieses beschädigte. Bei seiner Fahrt in Richtung Steinheimer Straße touchierte er, gegen 14.10 Uhr, nicht nur das historische Bauwerk, sondern auch einen davorstehenden Sandsteinpfosten. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 3.000 Euro zu kümmern. Der blaue Audi A4 müsste Beschädigungen auf der Beifahrerseite aufweisen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 061828 930-0 an die Polizei in Seligenstadt zu wenden.

Offenbach, 16.02.2024

