POL-OF: Einbruch in Bürogebäude; Auto krachte gegen Baum: Fahrer schwer verletzt; Diebe bauten Scheinwerfer aus

1. Einbruch in Bürogebäude - Hanau/Klein-Auheim

(jm) Einbrecher stiegen am Mittwochabend durch ein Fenster in ein Bürogebäude in der Straße "An der Wiesenhecke" ein. Gegen 21.40 Uhr gelangten die Täter ins Innere und durchwühlten sämtliche Schubladen sowie Schränke. Nach erster Nachschau stahlen sie eine Geldkassette mit Bargeld. Anwohner hatten laute Geräusche gehört und kurz darauf die Polizei informiert. Der entstandene Schaden wird auf 1.200 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

2. Auto krachte gegen Baum: Fahrer schwer verletzt - Landstraße 3271: Langenselbold/Niedergründau

(cb) Ein 28-jähriger Mann aus Gründau war am Mittwochabend mit seinem Citroen auf der Landstraße 3271 aus Langenselbold kommend unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum krachte. Der Mann wurde durch den Unfall im Fahrzeug eingeklemmt und konnte mit schweren Verletzungen befreit werden. Anschließend wurde er zur weiteren medizinischen Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Landstraße zwischen den Orten war bis etwa 23 Uhr wegen Rettungs- und Straßenreinigungsmaßnahmen sowie des Abschleppvorgangs gesperrt.

3. Diebe bauten Scheinwerfer aus - Gelnhausen

(jm) Diebe waren in der Nacht zum Mittwoch in der Straße "Alte Leipziger Straße" unterwegs. Zwischen 22 und 7 Uhr machten sie sich an einem abgestellten Porsche Cayenne zu schaffen: Die Täter bauten jeweils die Frontscheinwerfer im Wert von etwa 10.000 Euro aus. Durch das Abtrennen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

Offenbach, 15.02.2024, Pressestelle, Jennifer Mlotek

