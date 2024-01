Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung

Nienburg (ots)

(Thi) Am Mittwoch, den 3.1.2024, führten Beamte der Verfügungseinheit in Stadthagen eine Verkehrskontrolle an der Jahnstraße durch.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 54-jährige Opel-Fahrer aus Nienstädt einen gefälschten Führerschein mit sich führte.

Gegen den Fahrer wurden Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell