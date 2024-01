Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Zusammenstoß zwischen Radfahrer und E-Scooter

Radfahrer gesucht

Stadthagen / Enzen (ots)

cho / Am 03.01.2023, gegen 15:30 Uhr, kam es auf der Nienstädter Straße in Enzen zu einem Zusammenstoß zwischen einer 16-jährigen Fahrerin eines E-Scooters und einem Radfahrer, der in Begleitung einer Dame war. Nach einem kurzen Gespräch zwischen den Beteiligten, entfernten sich die beiden Radfahrer vom Unfallort. Es habe sich hierbei vermutlich um ein Ehepaar im Alter von ca. 60 Jahren gehandelt. Da die junge E-Scooter Fahrerin bei dem Zusammenstoß leicht verletzt wurde, werden nun die beiden Radfahrer*innen gesucht, da deren Personalien nicht bekannt sind. Sollten Sie Zeuge und selbst Beteiligte des Sachverhaltes sein, melden Sie sich bitte bei der Polizei Stadthagen.

