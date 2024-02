Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einbruch in Wohnhaus

Großauheim (ots)

Über ein aufgebrochenes Fenster im Erdgeschoss gelangten am Freitagabend, zwischen 19.30 und 21 Uhr, Diebe in ein Einfamilienhaus in der Lise-Meitner-Straße. Sie durchsuchten das komplette Haus. Die Spurensicherung aus Offenbach hat sich des Tatorts angenommen. Die Höhe des Diebesgutes ist noch unbekannt, jedoch wird der Schaden auf etwa 1500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Hanau bittet um Hinweise zu den Tätern unter der 06181 - 100 123.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell