Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ "Wie schützen sich Frauen?" -> Vortrag der Polizei "Gegen Gewalt an Frauen" in Uelzen ++ für Frauen & Mädchen ab 16 Jahren am 18.04.24 beim Landkreis Uelzen ++ Voranmeldungen erforderlich!

Lüneburg (ots)

Uelzen

In Kooperation mit der Erziehungs- und Beratungsstelle sowie der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises Uelzen bietet das Präventionsteam der Polizeiinspektion einen neuen Termin im Rahmen der Vortagsreihe "Wie schützen sich Frauen?" an.

Der Vortrag für Frauen und Mädchen ab 16 Jahren mit der Referentin Kathrin Richter, Polizeihauptkommissarin, Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, findet dieses Mal am Donnerstag, 18.04.24, um 19:00 (bis 21:00) Uhr im Gebäude des Landkreises Uelzen Albrecht-Thaer-Straße 101, 29525 Uelzen, statt.

Viele Frauen denken, dass sie in Gewaltsituationen, z.B. bei

- verbalen und körperlichen Übergriffen - anzüglichen Bemerkungen - Herabwürdigungen und ähnlichen Situationen

keine Chance zur Gegenwehr haben. Dabei zeigen Untersuchungen das Gegenteil auf: Frauen, die sich wehren, sind häufig sehr erfolgreich!

Frauen die bereit sind, sich mit diesem Thema auseinander zu setzen, werden in dem Vortag über drohende Gefahren, Tätervorgehensweisen und unterschiedliche Möglichkeiten der Selbstbehauptung und Selbstverteidigung aufgeklärt.

Anmeldungen (unbedingt erforderlich) über die Polizei Uelzen - per Mail: stella.giese@polizei.niedersachsen.de oder Tel. 0581-930-126.

