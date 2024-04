Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Vermisste Person angetroffen ++ Nach einigen Hinweisen wurde Dorothea-Elisabeth R. wohlbehalten aufgefunden ++

Lüneburg (ots)

Nachdem Dorothea-Elisabeth R. seit dem 10.04.2024 nicht mehr gesehen wurde, meldeten Angehörige sie als vermisst. Nach Intensivierung der Fahndungsmaßnahmen suchte die Polizei auch mit einem Bild in der Öffentlichkeit nach der 66-jährigen Lüchowerin (siehe Pressemitteilung vom 12.04.2024). Im Verlaufe des 12.04.2024 gingen einige Hinweise bei der Polizei ein, welchen umgehend nachgegangen wurde. Am frühen Abend konnte die Vermisste dann in Lüchow wohlbehalten angetroffen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell