Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - E-Scooter-Fahrer flüchtet nach Kollision mit Radfahrer - 73-Jähriger schwerverletzt ++ Clenze - Unter Alkoholeinfluss verunfallt ++ Bad Bevensen - Unfall beim Einparken ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - E-Scooter-Fahrer flüchtet nach Kollision mit Radfahrer - 73-Jähriger schwerverletzt

Am 11.04.2024 gegen 15:45 Uhr befuhr ein 73-Jähriger Radfahrer die Reichenbachstraße in Fahrtrichtung "Am Schifferwall". Unmittelbar nachdem er die Einmündung der Kaufhausstraße passierte, kamen ihm nach derzeitigem Ermittlungsstand zwei E-Scooter-Fahrer entgegen. Mit einem der Fahrer kam es zur Kollision, wodurch der 73-jährige Mann stürzte und sich schwer am Kopf verletzte. Die E-Scooter-Fahrer flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Auseinandersetzung in Gemeinschaftsunterkunft

Zwei 42-jährige Bewohner einer Gemeinschaftsunterkunft in der Lüneburger Straße gerieten am 11.04.2024 gegen 10:30 Uhr in einen Streit. Dabei eskalierte die Situation und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher einer der 42-Jährigen eine Platzwunde erlitt. Die Polizei konnte die Situation vor Ort beruhigen und leitete ein entsprechendes Strafverfahren wegen Körperverletzung ein.

Lüneburg - Ladendieb wird festgehalten - Versuch Diebesgut an sich zu reißen scheitert

Am 11.04.2024 gegen 17:15 Uhr betrat ein 24-Jähriger einen Supermarkt in der Hindenburgstraße und steckte dort sieben Packungen Tiefkühlfisch in eine mitgeführte Tüte. Anschließend verließ er das Geschäft, ohne die Ware im Wert von ca. 50 Euro zu bezahlen. Ein Mitarbeiter konnte das Vorgehen beobachten und den Dieb stellen. Dabei hielt er die mit Diebesgut gefüllte Tüte fest. Der 24-Jährige versuchte vergebens diese gewaltsam aus dem Griff des Mitarbeiters zu reißen und entfernte sich anschließend mit einem Fahrrad. Die Polizei konnte den Täter im Nahbereich antreffen und kontrollieren. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Der 24-Jährige ist der Polizei bereits durch einige Diebstahlsdelikte im Lüneburger Bereich bekannt. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Lüneburg - Verdacht auf Falschgeld - Zeugen gesucht

Wegen des Verdachts des Inverkehrbringens von Falschgeld ermittelt die Polizei nach einem Vorfall vom 11.04.2024. Ein derzeit Unbekannter bezahlte gegen 15:45 Uhr mit einem augenscheinlich gefälschten 50-Euro Geldschein Ware im Wert von wenigen Euros in einem Geschäft in der Grapengießerstraße. Der Verkäufer konnte Auffälligkeiten bei dem Geldschein feststellen und dem Unbekannten hinterherlaufen. Dieser zahlte daraufhin die Ware mit echtem Geld und verließ das Geschäft nachdem er eine falsche Telefonnummer hinterließ. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Bardowick - Kinder nicht gesichert - Fahrer unter Alkoholeinfluss

Ein 38-Jähriger Fahrer eines Kleintransporters befuhr am 11.04.2024 gegen 07:45 Uhr die St. Nikolaistraße in Fahrtrichtung Schwarzer Weg. Dabei ließ der Fahrer zwei Kinder aussteigen, die nicht gesichert waren. Bei der Überprüfung des Fahrzeugführers stellte die Polizei Atemalkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,68 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt.

Lüneburg - Einbruch in Fahrradkeller - Pedelec entwendet

Am Mittag des 11.04.2024 zerschnitt ein derzeit unbekannter Täter die Gitter eines Fahrradabteils im Keller einer Schule in der Feldstraße. Anschließend entwendete er ein Pedelec der Marke "ROSE" im Wert von mehreren hundert Euro und entfernte sich unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Clenze - Ohne Fahrerlaubnis mit nicht zugelassenem Roller unterwegs

Am 11.04.2024 gegen 11:00 Uhr wurde eine Polizeistreife auf einen Rollerfahrer aufmerksam, welcher die Ostpreußenstraße entlangfuhr. Bei der anschließenden Kontrolle stellten sie fest, dass der Roller von der Marke Suzuki keine Zulassung besaß. Außerdem war der 32-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Polizei leitete entsprechende Strafverfahren ein.

Clenze - Unter Alkoholeinfluss verunfallt - Führerschein sichergestellt

Am 12.04.2024 gegen 06:00 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Audi A4 die Kirchstraße. Dabei übersah er einen am rechten Fahrbahnrand haltenden PKW der Marke "Daihatsu". Durch die Kollision wurde dieser gegen einen abgestellten PKW geschoben. Der Sachschaden wird auf 10000 Euro geschätzt. Der 19-jährige Verursacher und dessen ebenfalls 19-Jähriger Mitfahrer wurden leichtverletzt. Der 34-Jährige Daihatsu-Fahrer erlitt ebenso leichte Verletzungen. Bei der Unfallaufnahme wurde beim Verursacher festgestellt, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille. Der Führerschein des jungen Mannes wurde sichergestellt.

Lüchow - Verkehrsunfall - Polizei sucht Verursacher

Am 11.04.2024 gegen 07:00 Uhr kollidierte ein PKW auf dem Schulweg mit zwei jugendlichen Fußgängern. Beide erlitten leichte Verletzungen. Nach einer kurzen Konversation entfernte sich der männliche PKW-Fahrer, ohne die erforderlichen Daten auszutauschen. Die Polizei sucht nach dem Verursacher. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Bad Bevensen - Unfall beim Einparken - PKW gegen Pedelec

Gegen 05:45 Uhr kollidierte ein Hyundai i10 bei einem Parkvorgang auf einem Parkplatz in der Römstedter Straße mit einer 57-Jährigen Pedelec-Fahrerin. Diese stürzte anschließend und verletzte sich leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der 61-Jährige Hyundai-Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden liegt bei ca. 1000 Euro.

