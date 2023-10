Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ladendiebin ertappt

Bad Langensalza (ots)

Die Minderjährige betrat am Donnerstag einen Supermarkt im Lindenbühl. Hier verstaute sie in den Auslagen aufgestellte Energydrinks in ihrem Rucksack. Anschließend beabsichtigte sie das Beutegut im Rucksack unbezahlt an dem Kassenbereich vorbeizubringen. Ein Ladendetektiv stellte die 16-jährigen Jugendliche. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen des versuchten Ladendiebstahls.

