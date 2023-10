Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall zwischen Transporter und Radfahrerin

Sondershausen (ots)

Am Donnerstag ereignete sich gegen 17.50 Uhr in der Nordhäuser Straße ein Verkehrsunfall unter der Beteiligung eines Transporters und einer Radfahrerin. Bei dem rückwärtigen Ausparken aus einer Grundstückseinfahrt übersah der 38-jährige Fahrer des MAN die auf dem Gehweg fahrende Radfahrerin. In der weiteren Folge kam es zur Kollision beider Verkehrsteilnehmer, wobei die 40-Jährige schwer stürzte. Sie wurde mit schweren, jedoch nicht lebensbedrohlichen, Verletzungen in ein Klinikum zur medizinischen Versorgung gebracht.

