FW-KA: Fassadenbrand greift auf Holzspancontainer über

Malsch, Landkreis Karlsruhe (ots)

Am Samstagmorgen, des 10. Juni 2023 wurde die Freiwillige Feuerwehr Malsch um 10:28 Uhr in die Siemensstraße zu einer Brandentwicklung in einem Gebäude alarmiert. In einem Holzbearbeitungsbetrieb kam es zu zu einem Brand an der Gebäudefassade. Im unmittelbar angrenzenden Holzspancontainer kam es hierdurch zu einem Schwelbrand. Während Mitarbeiter des Unternehmens erste Löschmaßnahmen ergriffen, trafen bereits die ersten Feuerwehrkräfte ein. Hier wurde dann von Einsatztrupps unter Atemschutz mit dem Ablöschen der brennenden Fassade begonnen. Aufgrund der massiven Rauchentwicklung wurde um 10:34 Uhr die Alarmstufe erhöht und es wurden alle Abteilungen der Feuerwehr Malsch dazualarmiert. Mit der Drehleiter der mitalarmierten Feuerwehr aus Ettlingen wurde ein Teil der Dachverkleidung entfernt, um mögliche Glutnester abzulöschen. Weitere Feuerwehrkräfte waren bei der Brandbekämpfung des Holzspancontainers eingesetzt. Gegen 11:00 Uhr wurde "Feuer aus" gemeldet. Die Feuerwehr war noch bis 13:30 Uhr im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehren aus Malsch und Ettlingen waren insgesamt mit 11 Fahrzeugen und über 40 Einsatzkräften unter der Leitung des Malscher Kommandanten Thomas Schmid im Einsatz. Der Rettungsdienst unter der organisatorischen Leitung von Marian Wlodarsch war mit einem Notarzt, einem Rettungswagen und der DRK Ortsbereitschaft Malsch mit insgesamt 13 Personen vor Ort. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei war ebenfalls an der Einsatzstelle.

