LPI-NDH: Sachbeschädigung an Auto

Worbis (ots) - Ein derzeit noch unbekannter jugendlicher Täter machte sich am Donnerstagabend in der Theodor-Türich-Straße an einem Fahrrad zu schaffen. Dieses war in dem Flur eines Mehrfamilienhauses angeschlossen. Ein Zeuge stellte den Jungen fest und informierte die Polizei, woraufhin der Täter die Flucht ergriff. Der Mitteiler der Tat beschrieb den Dieb als etwa 12-jährigen, schlanken Jungen mit dunklen Haaren. ...

mehr